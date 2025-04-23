Türkan Şoray: O role hazırlanırken mideme kramplar giriyordu

Bursa'da Osmangazi Belediyesince "Yılın Aydını Yaşar Kemal" etkinlikleri kapsamında usta oyuncu Türkan Şoray ile Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun katılımıyla "Yılanı Öldürseler" film gösterimi ve söyleşisi düzenlendi. Yazar Yaşar Kemal'in aynı adlı eserinden uyarlanarak 1981 yılında çekilen "Yılanı Öldürseler" filminin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu üstlenen Türkan Şoray, gösterime katılarak filmi seyirciyle izledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu'nun filmle ilgili sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, Yaşar Kemal 'in dünya çapında eserler kaleme aldığını belirtti. Şoray, Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" filmi için kendisine "Pek çok kitabım filmleştirildi ancak en çok bunu sevdim" dediğini aktardı. Aynı film için daha önce kendisine başka bir yönetmenin başrol teklif ettiğini ancak çıkan aksaklıklardan dolayı çekilemediğini anlatan Şoray, senaryoyu okuduğunda "Esme" karakterini çok sevdiğini ve bu yüzden yönetmen koltuğuna oturmaya karar verdiğini kaydetti.

"O ROLE HAZIRLANIRKEN MİDEME KRAMPLAR GİRİYORDU"

Yaşar Kemal'in romanını beyaz perdeye uyarlarken ona layık olamamaktan çok korktuğunu dile getiren Şoray, "Ülkemizde en sevilen yazarların başında geliyor. Onun romanlarını ben hep soluksuz okudum. 'Esme' o kadar güzel bir başrol ki. O role hazırlanırken mideme kramplar giriyordu, heyecanlanıyordum. Filmi ben çekmeye karar verdim. O kadar sevdim bu rolü." dedi.



Şoray, daha sonra Yaşar Kemal ile tanıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hayatımda bu kadar cana yakın, hayat dolu, yaşama sevinci dolu, bu kadar insanları seven, kıymetli, gür sesli, şefkatli biriyle tanışmamıştım. 'Demek sen yapacaksın bu filmin yönetmenliğini' dedi. Bir kadına yardımcı olma duygusuyla herhalde 'Ben yazarım senaryosunu' dedi."



Yaşar Kemal'in betimlemelerini filme de aktarmak istediğini ve bunun için çabaladığını vurgulayan Şoray, köyde çekimler sürerken çok zorlandıklarını ifade etti. Yazar Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban'ın da katıldığı etkinlikte Türkan Şoray, film bitiminde seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.