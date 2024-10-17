Türkan Şoray'a fahri doktora ünvanı verildi

GAÜ'nün Girne kentindeki yerleşkesinde 2024-2025 akademik yılının başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, üniversite yetkilileri ve öğrencilerin yanı sıra Türkiye'den "özel davetli" olarak gelen "Yeşilçam'ın Sultanı" olarak bilinen sinema oyuncusu Türkan Şoray katıldı.

Törende daha sonra Türkan Şoray'a GAÜ Senatosu'nun aldığı karar uyarınca "fahri doktora" ünvanı takdim edildi. Şoray'a ünvanın takdimi sırasında Balıkçı Kız adlı filmden esinlenerek hazırlanan kırmızı beyaz renkteki GAÜ cübbesi giydirildi.



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da sanatçı Türkan Şoray'a üniversite adına anı plaketi takdim etti.

"50 SENEDİR KIBRIS BENİM SEVDAMDIR"



Türkan Şoray, "fahri doktora" ünvanını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, kendisi için eğitimin özellikle de üniversitenin kutsal olduğunu vurgulayarak, KKTC'ye davet edilerek GAÜ tarafından onurlandırılmasının unutmayacağı anılar arasına girdiğini söyledi.



Hep Kıbrıs'a gelmek istediğini belirten Şoray, "50 senedir Kıbrıs benim sevdamdır. 50 yıl önce buraya geldiğinde, 'Kıbrıs’ta her şey güzel olsa' şeklinde içimden bir dilek geçirmiştim. Burası bağımsız olduğunda ise en az Kıbrıslı Türkler kadar sevindim." diye konuştu.