Türkçe'deki bazı kelimeler, 4 bin 500 yıl öncesinden geliyor

Anadolu tarihine ışık tutan Kültepe'de çıkarılan çivi yazılı tabletler; o dönem insanlarının özellikle ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgiler veriyor.

Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan ve 76 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun arkeolojik kazılarından olan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor.Aralıksız devam eden kazı, bu sene 77. yılına girdi.

''KULLANMAYA DEVAM ETTİĞİMİZ KELİMELER VAR''

Günümüzde sıklıkla kullanılan bazı Türkçe kelimelerin, yaklaşık 4 bin 500 yıl önce Asurca yazılan tabletlerde de bulunduğunu aktaran Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kültepe'de 77 yıldır yapılan kazılarda 23 binin üzerinde çivi yazılı tablet, zarf ve kayıtlar bulundu. Bu tabletlerdeki dil Asurca, çivi yazısı ile yazılmış. Normal şartlarda tabletlerdeki birçok kelime saf Asurca. Bunların yanında aslına bakarsanız bugünkü Türkçe'de kullanılan kelimelerin de oldukça benzedikleri, hatta köken olarak halen kullanmaya devam ettiğimiz kelimeler var.''

Kulakoğlu, bunların kira, şemsiye, emlak, akran, esir, akşam, kadir, keser, müzakere, reis, vekil gibi hemen hemen her gün kullandığımız kelimeler olduğunu söyledi.