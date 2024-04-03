Türker İnanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? 49 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu hakkında bilgiler

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?



1957 yılında Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yaptı. 1959 yılında Senden Ayrı Yaşayamam başlıklı filmle yönetmenliğe başladı.



1960 yılında Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.



İnanoğlu, 1979 yılında Ulusal Video Film Anonim Şirketi unvanıyla bir şirket kurarak Türkiye’yi video ile tanıştırdı. Ulusal Video, Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlattı ve bir çığır açtı.



1985 yılında Ulusal Radyo Televizyon Anonim Şirketi unvanıyla bir televizyon stüdyosu kurdu ve çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı. 1987 yılında İcraatın İçinden başlıklı bir programile hem Türk siyasî tarihinde, hem de Türk televizyonculuğunda bir mihenk taşı oldu. Dönemin başbakanı Turgut Özal, aylık olarak yayınlanan bu televizyon programında bizzat ekrana çıktı ve kamuoyuna hükümetinin icraatını anlattı.



1994 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından olan atv'yi kurdu. Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın da sahibidir. 2005 yılında İstanbul'un Maslak semtinde Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.



Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın'la 1964 yılında yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1975 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR? Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954 tarihinde dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. 1971'de Fatih Kız Lisesini bitirdi. Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmıştır.L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olur ve sinemayla tanışır. Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başladı. Bubikoğlu, 1974 yılında İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlenmiştir.



İnanoğlu ile evliliğinden sonra Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı, hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir. İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden ilgi görmüştür.



