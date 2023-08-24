Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın turnesi Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı

Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2023 turnesine 23 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) verdiği konserle başladı.



AKM’de 2 bini aşkın seyirci kapasitesine sahip Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci ile buluşan orkestra, U. Cemal Erkin, Rachmaninoff, Mendelssohn, J. Sibelius’un eserlerini çaldı. Orkestraya bu yıl solist olarak Başar Can Kıvrak katıldı.



Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 73 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, turne öncesindeki kamp sürecinde, Berlin Filarmoni Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak yer alan Hande Küden, İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazandı.



TURNE ANKARA, KAPADOKYA VE İTALYA İLE DEVAM EDİYOR



Türkiye konserlerine 24 Ağustos’ta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu’nda devam edecek Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 26 Ağustos’ta da Nevşehir Kapadokya’da, Paşabağları Ören Yeri’nde Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.



Yurt dışı turnesine 29 Ağustos’ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali ile başlayacak orkestra, 31 Ağustos’ta Agrigento Tapınaklar Vadisi’nde, 1 Eylül’de Selinunte’de, 2 Eylül’de yeniden Palermo Classica Festivali’nde, 3 Eylül’de ise Corleone’da sahneye çıkacak.



TUGFO, 6 Eylül’de İtalya’nın başkenti Roma’da dördüncü defa davetli olduğu, dünyanın önde gelen senfonik salonlarından Sala Santa Cecilia’da vereceği konser ile turnesini tamamlayacak.

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