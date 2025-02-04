Türkiye gişesinde lider yine değişmedi (31 Ocak 2024-2 Şubat 2025)

Animasyon türündeki "Rafadan Tayfa: Kapadokya" gişedeki yerini kaptırmıyor. Film, gösterimdeki altıncı hafta sonunda 111 bin 779 seyirci tarafından izlenerek yine zirveye yerleşti. İşte 31 Ocak 2024-2 Şubat 2025 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

Türkiye gişesinde lider yine değişmedi (31 Ocak 2024-2 Şubat 2025)

Türkiye'de en çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte en çok izlenen 10 film ve seyirci rakamları:

1. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 111.779

2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 66.201

3. Kirpi Sonic 3 - 62.703

4. Kardeş Takımı 2 - 56.732

5. Karantina - 46.692

6. ŞamPİYONlar - 45.263

7. Köpek Adam - 30.475

8. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda - 19.102

9. Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden - 17.455

10. Kusursuz Arkadaş - 8.792

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...