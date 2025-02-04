Türkiye gişesinde lider yine değişmedi (31 Ocak 2024-2 Şubat 2025)
Animasyon türündeki "Rafadan Tayfa: Kapadokya" gişedeki yerini kaptırmıyor. Film, gösterimdeki altıncı hafta sonunda 111 bin 779 seyirci tarafından izlenerek yine zirveye yerleşti. İşte 31 Ocak 2024-2 Şubat 2025 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
Türkiye'de en çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte en çok izlenen 10 film ve seyirci rakamları:
1. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 111.779
2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 66.201
3. Kirpi Sonic 3 - 62.703
4. Kardeş Takımı 2 - 56.732
5. Karantina - 46.692
6. ŞamPİYONlar - 45.263
7. Köpek Adam - 30.475
8. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda - 19.102
9. Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden - 17.455
10. Kusursuz Arkadaş - 8.792
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