Türkiye gişesinde lider yine değişmedi (31 Ocak 2024-2 Şubat 2025)

Türkiye'de en çok izlenen yapımlar belli oldu. İşte en çok izlenen 10 film ve seyirci rakamları:



1. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 111.779



2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 66.201



3. Kirpi Sonic 3 - 62.703



4. Kardeş Takımı 2 - 56.732

5. Karantina - 46.692

6. ŞamPİYONlar - 45.263

7. Köpek Adam - 30.475

8. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda - 19.102

9. Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden - 17.455

10. Kusursuz Arkadaş - 8.792

