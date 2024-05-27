Türkiye ile Hollanda'nın 100 yıllık dostluğu, antik tiyatroda konserle kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Denizli Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen konser, Pamukkale Filarmoni Derneği'nin organizasyonuyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Ören Yeri içindeki bin 800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Konsere Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve çok sayıda davetli katıldı. Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, konser öncesi yaptığı konuşmada, Hollanda ile Türkiye arasında çok güzel bir ilişki olduğunu, bu sene de iki ülke arasında 1924 yılında imzalanan dostluk anlaşmasını kutladıklarını söyledi.

Concertgebouw Orkestrası'nın Kraliçe Maxima'nın himayesi altında olduğunu belirten Wijnands, iki ülke arasında çok farklı bağların bulunduğunu, müziğin de bu bağlardan biri olduğunu belirterek, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konuşma yapmanın kendisini etkilediğini söyledi.