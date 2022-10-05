Türkiye-Japonya dostluğu Ankara'da konserle kutlandı

Türkiye-Japonya dostluğu, Japon şeflerin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konserle notalara döküldü.

Türkiye-Japonya dostluğu Ankara'da konserle kutlandı

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Şef Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yönetiminde, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Türkiye-Japonya Dostluk Konseri" CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirildi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, Türkiye'de yaşayan Japonya vatandaşları, öğrencileri ve diplomatlarla sanatseverler katıldı.

Türkiye-Japonya dostluğunun notalara döküldüğü konserde, dinleyicilere deprem ve tsunamiyi notalarla hatırlatmayı ve farkındalığı artırmayı hedefleyen "Tsunami Senfonisi" Türkiye'de ilk defa seslendirildi.

Festival kapsamında, Japon İşadamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) iş birliğiyle düzenlenen konserde, solistler Nazlı Alptekin ve Hasan Alptekin ile anlatıcı Halit Mızraklı sahne aldı.

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