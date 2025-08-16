Türkiye Kültür Yolu Festivali: Bu kez durak Erzurum

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Törene Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda Erzurumlu sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam törende yaptığı konuşmada, "9 gün boyunca konserler, sergiler, gösteriler, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu program; Türkiye’nin kültürel zenginliğini Erzurum’a taşırken şehrin sanatsal değerlerini, tarihi mekânlarını, inanç noktalarını, doğal güzelliklerini ve lezzet duraklarını da ülke gündemine taşıyacak." dedi.

ERZURUM 400 ETKİNLİK İLE SANATA DOYACAK

Çam, Erzurum’un sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, marka şehir vizyonuyla da öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye Kültür Yolu Festivali, yalnızca sanat ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı; şehirlerimizin “Marka Şehir” vizyonuna hizmet eden bir organizasyon.

Erzurum ise geçmişten bugüne marka şehir kimliğiyle bu festivale çok yakışıyor. Şehrin dört bir yanına yayılmış 40 noktada 400’e yakın etkinlik Erzurumlularla buluşacak."