Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Manisa: Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başladı

Osmanlı şehzadelerinin izlerini günümüze ulaştıran kadim şehir Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Manisa Kültür Yolu Festivali’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021’de İstanbul Beyoğlu’nda başladığını hatırlatarak “O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu’nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik” ifadelerini kullandı. Verilen sözün üzerinden beş yıl geçtiğini belirten Bakan Ersoy, “Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir.” dedi. Festivalin elitist anlayıştan uzak, toplumun her kesimine hitap eden, kültür ve sanatı halkla buluşturan bir marka değere dönüştüğünü vurguladı.

9 GÜNDE 520 ETKİNLİK, 22 NOKTADA KÜLTÜR BULUŞMALARI

Festivalin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştiğini belirten Bakan Ersoy, Manisa’nın da bu yıl festival şehirleri arasına katıldığını söyledi.

Ersoy, “Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız.” diyerek programın kapsamını paylaştı.



Festivalde konserlerden tiyatroya, sergilerden atölyelere, geleneksel ve dijital sanatın her alanına uzanan çok yönlü bir içerik planlandığını belirten Bakan Ersoy, “Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız” dedi.



Bu denli kapsamlı bir etkinlik silsilesinin tamamını toplantıda paylaşmanın mümkün olmadığını belirten Bakan Ersoy, festival boyunca Murat Boz, Bayhan, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Uğur Işılak, Kıraç, Merve Özbey, Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen’in sahne alacağını açıkladı.



Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının Manisalı sanatseverler için perde açacağı bilgisini aktaran Ersoy, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da bu kapsamda festivalde yer alacağını söyledi.



"ÇOCUKLARI ETKİNLİKLERİMİZE BEKLİYORUZ"

Festivalde “Seyyah Anadolu Medeniyetleri”, “Köklere Yolculuk”, “Lidya'nın İzleri”, “Yaşayan Miras Ahşap İşleri” gibi tematik sergilere yer verileceğini belirten Bakan Ersoy, heykel, resim, ebru, çini gibi sanat atölyeleri ve workshopların da düzenlendiğini ifade etti.



Ersoy, “Ailelerimizden özellikle çocuklarını bu etkinliklere getirmelerini rica ediyorum” dedi.



Bakan Ersoy, ayrıca konferans, söyleşi ve çalıştaylarla festivalin entelektüel boyutunun da öne çıkarılacağını belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa mutfağının tanıtılacağı 11 lezzet durağı ile gastronomi etkinliklerine de yer verildiğini vurgulayarak festivalin hem sosyal hem de ekonomik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

