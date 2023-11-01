Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde son durak Antalya

Antalya Kültür Yolu Festivali’nde 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. 4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Side Antik Kenti, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşanacak.



YELKENLER ANTALYA KÜLTÜR YOLU İÇİN FORA



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Yelken Spor Kulübü ile birlikte düzenlenecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali Yelken Yarışları ile festivale masmavi bir başlangıç yapılacak. Yarışlar 4-5 Kasım tarihlerinde Muratpaşa- Lara bölgesinde olacak.



CUMHURİYET MEYDANI BULUŞMA NOKTASI OLACAK



Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşacak. 4 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia Konseri ile başlayacak Cumhuriyet Meydanı Konserleri, 5 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı Cumhuriyet Konseri ile devam edecek.



Tamamı Türk bestecilerin eserlerinden ve coşkulu marşlardan oluşacak konserde, CSO Daimi Şefi Cemi’i Can Deliorman orkestrayı, Devlet Çoksesli Korosu’nu ise Burak Onur Erdem yönetecek. Ayrıca Yücel Arzen Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü, İbrahim Sadri, Ömer Çelik, Retrobüs, Musa Göçmen Film on the Stage, Göksel Baktagir ve Çiğdem Gürdal ile Aşk Masalı konserleri festivalin Cumhuriyet Meydanı programında yer alıyor. 10 Kasım’da ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ü Anma Konseri ile sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.



ANTİK TİYATRO KONSERLERİ SİDE’YE RENK KATACAK



Side Antik Tiyatrosu dokuz gün boyunca konserlere ev sahipliği yapacak. 6 Kasım’da Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff’un görkemli eseri Carmina Burana’yı seslendirecek. Konserde, dünyanın en çok seslendirilen koro eseri olan Carmina Burana’nın, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde, iki piyano ve perküsyon edisyonu yorumlanacak. Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, Senfonik Afara Uğur Aslan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri, Tiyatro Nes tarafından sahneye konan İzler müzikali Side Antik Kenti’ni renklendirecek.



ANTALYA NEKROPOL MÜZESİ AÇILACAK



Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Antalya Nekropol Müzesi açılışı yapılacak. Antalya Nekropol Müzesi, Eski Doğu Garajı-Halk Pazarı mevkii olarak adlandırılan yerde iş merkezi inşaatı temel hafriyatı sırasında tespit edilen antik mezarlarda Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan toplam 866 adet mezar ve alanda inşa edilen yapı kompleksinden oluşuyor. Antalya Nekropol Müzesi’nde, alandaki mezarlardan çıkarılan toplam 457 adet eser sergileniyor.



SERGİLER AÇILACAK



Türkiye'nin en önemli arkeoloji müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi koleksiyon sergilerinin yanı sıra, Likya’dan Pamfilya’ya Antik Kentler Fotoğraf Sergisi, Bahadır Kalaycı’nın Koleksiyonundan Cumhuriyet Sergisi, Fotomaraton Antalya Fotoğrafları Sergisi ziyaretçilerini bekliyor olacak. Sergilerin yanısıra Antalya Arkeoloji Müzesi’nde her gün bir söyleşi olacak ve Arkeolojik Eser Konservasyon atölyeleri düzenlenecek. Antalya’nın yörük kültürüne ise Adem Meleke’nin fotoğrafları dikkat çekecek. Yörük kültürünü yaşatmak ve korumak adına Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi’nde ise çocuklar için yörükler üzerine düşünme felsefe atölyeleri olacak. Antalya Müzesi’nin kuruluşunda büyük emekleri olan ve hizmet ettiği yıllar boyunca Antalya tarihi ve kültürünü anlatan birçok önemli belge ve kitap bırakan Süleyman Fikri Erten’i anan Süleyman Fikri Erten’in Objektifinden Eski Antalya sergisi ise Cumhuriyet Meydanı’nda olacak.



Açılışının gerçekleşeceği Antalya Nekropol Müzesi’nde ise çoban ressam olarak anılan Sinan Demir’in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaşıp sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı Konar Göçer isimli sergisi yer alacak. Türkiye’nin dört bir yanından 92 sanatçının heykel ve resim dalındaki eserlerinin yer aldığı 100. Yıla Özel 100 Eser Cumhuriyet Sergisi, DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi’nde olacak. Antalya Aquarium’da gerçekleşecek Akdeniz Su Altı Arkeolojik Değerleri Resim Sergisi ise, akdenizin su altı zenginliklerini hatırlatacak. Side Müzesi ise Geçmişten Günümüze Side Antik Kenti fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak.



ANTİK KENTLERİ KAZI BAŞKANLARI İLE GEZME FIRSATI



Tarih meraklıları festivale özel olarak Antalya’nın birbirinden değerleri kazı yerlerini Müzekart ile gezme imkanı bulacaklar. Prof. Dr. Nevzat Çelik ile Myra, Prof Dr. Havva Işık ile Patara, Doç Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olympos, Prof. Dr. Murat Arslan ile Phaselis, Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile Side, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Perge, Doç Dr. Hasan Ertuğ Ergürer ile Syedra antik kent gezileri, Prof. Dr. Osman Eravşar ile Alanya Kalesi gezisi düzenlenecek.



GÜNCEL VE DİJİTAL SANAT SERGİLERİ

Festivallerin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol’un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, Antalya’da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde sanatsverlerle buluşacak. Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet’in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları isimli NFT sergisi Side Antik Tiyatro’da sergilenecek. Türkiye’de Anamorfik 3D illüzyon sanat enstalasyonlarının oluşmasındaki öncü isimlerden olan Mert Onaran ise Hıdırıklık Kulesi’ne özel yansıtma projesi ile yer alacak. Çağdaş sanat alanında üretim yapan 30 sanatçının eserlerinden oluşan Uzak Yakın Sergileri Vol.II ise Belmondo Evi’nde olacak. Eskizden Piksele Dijital Sanat Antalya Kültür Sanat’ta (AKS), Bir Hayalin İnşası ise Cumhuriyet Meydanı’nda Antalyalıların beğenisine sunulacak. Hadrian Kapası’nda ise Art Meydan sergisi yer alacak.



ÜNLÜ TİYATROCULAR ANTALYA YOLCUSU



Antalya’nın yeni nesil gösteri merkezi Cosmos Theatre; Okan Bayülgen'in Shakespeare'in ünlü trajedisinden esinle yazdığı, yönettiği ve başrole hayat verdiği Richard’a, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı ‘Timsah Ateşi’ne ve Kerem Alışık, Emir Özden ile Hatice Aslan’ın yer aldığın efsanevi Küheylan oyununa ev sahipliği yapacak. Festival boyunca Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından Toplu Hikayeler, Buzlar Çözülmeden, Peter Pan, Midas’ın Kulakları ve Hırçın Kız oyunları sahnelenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise Kamelyalı Kadın, Şekeronya ve Atatürk’ü Anma Konseri ile seyirci ile buluşacak. Şiir ve görsel showlarla renklendirilmiş müzikal oyun İzler Side Antik Tiyatro’da oynanacak.



CUMHURİYETİN GELECEK SOLİSTLERİ



Festivalin son günü, 12 Kasım’da Antalya Arkeoloji Müzesi çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Caz Özhan’ın öğrencileri ve yetenekleri ile şimdiden isimlerinden bahsettiren küçük kemancılar Peren Alan, Atahan Dinç, Nehir Kıran Cameratalia Oda Orkestrası ile beraber sahne alacaklar.



SÖYLEŞİLER VE GASTRONOMİ ŞOVLARI



Antalya Kültür Yolu festivali kapsamında sergi ve konserlerin yanı sıra tiyatro, söyleşi, gastronomi şovları, sahne gösterileri atölyeler ve çocuk etkinlikleri de geniş bir kapsamla dokuz gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor.