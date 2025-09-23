Türkiye Sinema Festivali'ne geri sayım başladı

Türkiye Sinema Festivali için geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalde vizyon filmleri ve unutulmaz yapımların yer alacağını bildirdi.

70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak olan Türkiye Festivali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalle ilgili konuştu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, festivalin 27-28 Eylül'de gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Türkiye Sinema Festivali'ne geri sayım başladı - 1

YENİ FİLMLER VE UNUTULMAZ YAPIMLAR BEYAZ PERDEDE

Paylaşımında, "70 ilde, 250 salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde, yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak" açıklamasını yapan Ersoy, iki gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkanı sunulduğunu belirtti.

Festivalin 7'den 70'e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getireceğini belirten Ersoy, "Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım" ifadesini kullandı.

