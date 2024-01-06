Türkiye sinemasından en yeni filmler İstanbul Modern'de: 15 film gösterilecek

BİZ DE VARIZ PROGRAMINDA BU YIL BEŞ BELGESEL GÖSTERİLECEK

"Biz de Varız!" programında bu yıl beş belgesel de izleyiciyle buluşuyor. Belgesellerden öne çıkanlar arasında Derviş Zaim'in "Tavuri" ve Somnur Vardar'ın geçen yıl İstanbul Film Festivali ve SİYAD Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan "Boşlukta" yapımı bulunuyor.



Program kapsamında Alpgiray M. Uğurlu'nun "Açık Kapılar Ardında" filmi 11 Ocak'ta saat 15.30 ve 13 Ocak'ta saat 13.00'te, Melisa Önel'in yönettiği "Aniden" 20 Ocak'ta saat 15.30 ve 25 Ocak'ta saat 18.00'de, Önder Esmer'in belgeseli "Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onar Kutlar" 18 Ocak'ta saat 13.00'te, Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmi 20 Ocak'ta saat 13.00'te, "Boşlukta" belgeseli 14 Ocak'ta saat 15.30 ve 20 Ocak'ta saat 18.00'de, Fikret Reyhan'ın "Cam Perde" filmi 11 ve 13 Ocak'ta saat 18.00'de, Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi 19 Ocak'ta saat 19.00'de, Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu" filmi 21 Ocak'ta 13.00'te gösterilecek.

Fırat Özeler'in "Kavur" belgeseli 18 Ocak'ta saat 18.00'de, Ayşe Polat'ın "Kör Noktada" filmi 13 Ocak'ta saat 15.30 ve 14 Ocak'ta saat 18.00'de, Umut Subaşı'nın "Sanki Her şey Biraz Felaket" filmi 11 ve 14 Ocak'ta saat 13.00'te, Mehmet Güreli’nin yönetmenliğini üstlendiği "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgeseli 18 Ocak'ta saat 15.30'da, Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli 21 ve 25 Ocak'ta saat 15.30'da, Erol Afşin'in "Yanıyor" filmi 21 Ocak'ta saat 18.00'de ve Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" filmi 25 Ocak'ta saat 13.00'te gösterilecek.

