Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi: En çok oy alan ülke olarak seçilmemiz çok sevindiriciydi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Türkiye'nin 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmesini değerlendirdi Türkiye'nin, 2023-2027 dönemi için en yüksek oyu alarak üye seçildiğini kaydeden Aybet, "Daha önce de taahhüdünü verdiğimiz gibi bu sorumluluğu aldığımız sürece, küresel kültürel mirasın korunmasındaki komitenin önemli çalışmalarına sürekli katkıda bulunacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Dünya Miras Sözleşmesi'nin, Dünya Kültürel Mirası'nı korumadaki rolünü daha da güçlendirmek için çabalayacağını, sözleşmeye üye devletler ile UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasında uzmanlığını sunacağını ifade eden Aybet, Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığının diğer daimi temsilciler ve UNESCO tarafından takdir gördüğünü vurguladı.

Büyükelçi Aybet, Türkiye'nin, Dünya Mirası Listesi için daha dengeli bir temsil listesi elde etme taahhüdünde de bulunduğunu kaydetti. UNESCO bünyesinde her yıl Dünya Miras Listesi'ne kaydolacak yeni miras alanları ile mevcut listeye yazılmış alanların raporlarının gözden geçirildiğini aktaran Aybet, son komite toplantısının, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldığını söyledi. Aybet, 1972'de yürürlüğe giren Dünya Miras Sözleşmesi'nin, doğal ve kültürel hazinelerinin korunması için kılavuz gibi hizmet verdiğini söyleyerek Türkiye'nin, sözleşmeye 1983'te taraf olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin daha önce iki dönem daha Dünya Miras Komitesi'nde üye olduğunu ifade eden Aybet, ülkenin eşsiz tarihi, coğrafyası ile medeniyetler ve dönemler boyunca yankı bulan kültürel ve doğal güzellik hazineleri sunduğunu belirtti.