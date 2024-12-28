Türkiye'de 2024'te en çok izlenen 10 filmden 5'i yerli

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 438 yeni filmin vizyona girdiği 2024'te toplam izleyici sayısı 32 milyon 44 bin 290'a ulaştı. TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının geçmişin ve geleceğin ortasında dev maceraya hazırlanmalarını konu alan "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", en çok izlenen filmler arasında ilk sırada yer aldı.



Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ve müziklerini İsmail Fidan'ın üstlendiği yapımı, 2 milyon 815 bin 260 kişi izledi. Filmden 306 milyon 774 bin lira gelir elde edildi.



"Ters Yüz 2"



Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın'ın seslendirmelerini yaptığı, Kelsey Mann'ın yönettiği animasyon filmi "Ters Yüz 2", en çok izlenenler sıralamasında ikinci oldu.



ABD yapımı film, 2 milyon 460 bin 338 kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir ise 408 milyon 477 bin lirayı aştı.



"Lohusa"



Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen üçüncü filmi olarak kayıtlara geçti.



Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmden 281 milyon 915 bin lira gelir elde edilirken, yapımı 2 milyon 128 bin kişi izledi.



Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan anne babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.



"Kolpaçino 4 4'lük"



Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı "Kolpaçino 4 4'lük", en çok izlenen filmler arasında dördüncü sırada yer aldı.



Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapım, 2 milyon 115 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 242 milyon 322 bin liraya ulaştı.



"Deadpool & Wolverine"



Komedi, bilim-kurgu ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Deadpool & Wolverine", en çok izlenen beşinci film oldu.



Shawn Levy'nin yönetmen koltuğuna oturduğu, Ryan Reynolds, Hugh Jackman ve Emma Corrin'in rol aldığı yapım 1 milyon 447 bin 120 kişi tarafından izlendi. Yapımdan 257 milyon 574 bin lira hasılat elde edildi.