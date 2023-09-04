Türkiye'de bu yıl en çok izlenen filmler açıklandı

Gişe rekoru kıran Barbie ve Oppenheimer gibi filmlerin hakim olduğu yaz sezonu geride kaldı. Henüz yıl tamamlanmasa da bu yılın en çok izlenen filmleri belli oldu.

Yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmden üçü yerli yapım oldu. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 345 filmin vizyona girdiği ilk 8 ayda, toplam izleyici sayısı 21 milyon 399 bin 119'a ulaştı.



İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin 910 izleyiciyle yılın ilk 8 ayında en çok izlenen film oldu. TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.