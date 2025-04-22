Türkiye'de en çok hangi filmler izlendi? (18-20 Nisan 2025)

Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiren Bir Minecraft Filmi yine en çok izlenen yapım oldu. Warner Bros. ve Legendary ortak yapımı film geçtiğimiz hafta sonu 110 bin 913 kişi tarafından izlendi.



Film vizyona girdiği günden bu yana Türkiye'de toplam 689 bin 514 seyirciye ulaştı. Animasyon filmi Hay Hak: Karagöz Hacivat 23 bin 96 seyirci rakamıyla Türkiye gişesinde ikinci sıraya yerleşti.



Gişede ilk 5'e girmesi başaran yapımlar ise sırasıyla Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Ayakçı ve Üç Harfliler: Fal oldu.



Black Panther ve Creed filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve senarist Ryan Coogler imzalı Günahkarlar (Sinners) ise vizyondaki ilk haftasında 9 bin 323 kişi tarafından izlendi.

