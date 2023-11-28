Türkiye'de ilk kez Görsel Efekt Günleri gerçekleşti

Bahçeşehir Üniversitesi Innovative Design Academy (BAU IDEA) ev sahipliğinde, 24-26 Kasım tarihlerinde Türkiye’de ilk defa gerçekleşen EFEKT Görsel Efekt Günleri görsel efekt meraklılarını, eğitim dünyasını, sinema ve medya sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi.



FİLMLERİN NASIL YAPILDIĞINI KEŞFETMEK İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Etkinlik 3 gün boyunca projelerin yapım aşamaları, VFX’in sektörel analizleri, yapay zekanın bu alanda kullanımı, VFX’in Türkiye’de ve Fransa’daki öncü filmleri ile sanatseverler için heyecan verici bir içerik sundu. Aynı zamanda VFX Kadınları yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Bir filmin nasıl yapıldığını keşfetmek için fırsat sunan etkinlikte film gösterimleri hariç tüm programlar kayıt sistemiyle ücretsiz olarak gerçekleşti.



Türkiye'de ise animasyon ve VFX sektörümüz hızla gelişerek büyüyor

BAU Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı ve İstanbul Sinema Müzesi Akademik Direktörü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

“Görsel efekt (VFX) sanatının verdiği keyfin sınırı yok. İlk doğduğu zamanlardan itibaren sinema için adeta bir sihir gösterisi, gözleri ve aklı yanıltan bir şölen oldu. Sonrasında ise hikâye anlatıcılığının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya devam eden görsel efektlerin yıllar içinde geldiği nokta akıl almaz boyutlara ulaştı. Sihir gibi görünse de VFX aslında üreticilik, teknoloji, merak ve hikaye anlatma sevgisinin ve bunların yanı sıra büyük bir emek ve ekip çalışmasının birleşimi.”