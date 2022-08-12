Türkiye'de saç ekimi İspanya'da film oldu: Por los pelos

Son dönemde saç ektirme konusunda popüler hale gelen Türkiye'nin uluslararası ünü İspanya'da Por los pelos adıyla filme konu oldu.

Türkiye'de saç ekimi İspanya'da film oldu: Por los pelos

Haberler 12.08.2022 - 11:35 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 11:36

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Türkiye'deki saç ektirme operasyonları İspanya'da bir komedi filmine konu oldu. Bu hafta sonu İspanya'da vizyona girecek olan Por los pelos isimli film, doğrudan saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek üzere Türkiye’ye giden bir grup arkadaşın macerasını konu ediniyor.

Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği Por los pelos filminin yönetmen koltuğunda, Nacho G. Velilla oturuyor.

OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda Amaia Salamanca, María Hervás, Tomás Aguilera, Eva Ugarte, Jesús Vidal, Nene, Antonio Pagudo, Alba Planas, Leo Harlem, Laura Quirós gibi isimler yer alıyor.

Filmin afişinde Türk Hava Yollarına gönderme yapılarak 'Turkish Hairlines' esprisine yer verildi.
Filmin afişinde Türk Hava Yollarına gönderme yapılarak 'Turkish Hairlines' esprisine yer verildi.

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