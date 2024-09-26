Türkiye'deki ilk marimba konseri Ankara'da düzenlendi

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Dışişleri Bakanlığı Güney Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit ve çok sayıda davetli katıldı.



Konser, ünlü marimba sanatçısı Lerzan Tuncer tarafından icra edildi.



Büyükelçi Recinos, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ve halkı adına Guatemala'nın Bağımsızlık Günü'nün 203. yılı dolayısıyla konuklara hitap etmekten büyük onur duyduğunu dile getirdi.



Türkiye'de ilk kez, marimbayla seslendirilen Guatemala ve Türk melodilerinin dinleneceğini dile getiren Recinos, sanatçı Tuncer'in marimba melodileriyle zengin ve derin bir mesaj aktardığını belirtti.



Recinos, ülkesinin Türkiye ile mevcut mükemmel ilişkilerine değindi.



Marimba'nın Guatemala'daki önemini vurgulayan Recinos, "Bugün, marimba için özel olarak bestelenmiş melodileri dinleyecek ve bu melodilerin kimliğimizi nasıl yansıttığını göreceğiz. Bölgemiz, kültürlerin ve dillerin kaynaştığı bir yerdir. Burada sıkça kelimeleri İspanyolcaya uyarlıyoruz. Ahşabın sesi, sizi volkanlar ve zengin duygularla dolu bir ülkeye götürecek ve ziyaret etmeniz için adeta bir davet niteliği taşıyacaktır." diye konuştu.



Recinos, etkinliğe katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Guatemala Büyükelçiliği personeline teşekkürlerini iletti.



Evcit de, konsere gelen konuklara teşekkür ederek, "Harika bir konser dinleyeceğimize eminim. Biz Türkiye ile Guatemala arasındaki ilişkilerimizin aslında 150. yıl dönümünü kutluyoruz. Hem buradaki Guatemala Büyükelçiliği hem de bizim Guatemala'daki Büyükelçiliğimiz çeşitli faaliyetler düzenliyorlar. Hepsi de çok başarılılar." dedi.

