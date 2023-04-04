Türkiye'den UNESCO'ya iki yeni aday

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca “Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası” ile “Geleneksel El Sanatlarını Koruma Programı: Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali” UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne 2024 yılında değerlendirilmek üzere sunuldu. Geleneksel Tulum Yapımcılığı Türkiye’nin moderatörlüğünde Kuzey Makedonya ile birlikte ortak dosya olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne, Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ise ulusal dosya olarak İyi Koruma Uygulamaları Listesi’ne aday oldu.



TÜRKİYE EN ÇOK KÜLTÜREL DEĞER KAYDETTİREN İKİNCİ ÜLKE OLACAK

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 25 kültürel değeri ile dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl beş yeni kültürel değeri 2023 yılında değerlendirilmek üzere UNESCO’ya sunan bakanlık, kayıtlı kültürel değer sayısını bu sene aralık ayı itibarıyla 30’a yükseltecek. Türkiye, böylece listelere en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükselecek.