Türkiye'nin en büyük müzik birlikleri telif sorunları için ortak hareket edecek

Türkiye'nin en büyük müzik birlikleri Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), sektörün köklü sorunlarının çözümü konusunda birlikte hareket etme kararı aldı.



Birliklerden yapılan açıklamaya göre MESAM, MSG ve MÜYAP, sektörün sorunları için ortak bir irade oluşturduklarını, en kısa zamanda bir üst örgütlenme yaratmak için çalışmalara başladıklarını kamuoyuna ilan etti. Açıklamada, eser sahiplerinin temel hakkı olan telif gelirlerinde sahte ve lisansız kullanımlardan oluşan kayıplar, yapay zekanın, gerçek yaratıcıların hakkını ortadan kaldıracak şekilde gündeme gelen uygulamalarının artması üzerine ortak hareket etme kararının alındığı belirtildi.



Dünyada ve Türkiye'de müzik sektörünün büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirten birlikler, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin, müziğin yaratılmasında ve tüketilmesinde yeni biçimlerin ortaya çıkmasına yol açtığına dikkati çekti.



Müzik birlikleri, dijital müzik alanındaki hak kayıplarına, lisanslamaya ve sektörün ekonomik sosyal ve hukuksal sorunlarına yönelik ortak bir irade oluşturulduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:



"Dijital gelirler açısından da çok köklü sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle platformların abonelik fiyatlarının dünyayla kıyaslandığında son derece düşük olması hak sahiplerinin gelirlerini doğrudan etkilerken, sahte kullanımlar konusunda yeterli tedbirlerin alınmaması Türkiye'de müzik endüstrisini dünya rekabetinde geri bırakıyor. Bütün hak sahiplerinin emeklerinin ve yatırımlarının hakkını alacakları adil bir sistemin kurulması için mücadele edeceğimizi, bu noktada en kısa zamanda bir üst örgütlenme yaratmak için çalışmalara başladığımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."