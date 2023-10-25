Türkiye’nin ilk çocuk sineması Sivrihisar’da açıldı

Açılış törenine, ilçede eğitim gören öğrenci ve veliler katılım sağladı. Programa katılan ebeveynler, bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Yüzügüllü'ye teşekkür etti. Cep sinemasının içeriğinin eğitici ve öğretici olduğunu belirten veliler, bu imkânın çocukları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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