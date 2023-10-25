Türkiye’nin ilk çocuk sineması Sivrihisar’da açıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde "Burada Kültür ve Sanat Var!" projesi çerçevesinde 4-6 yaş grubundaki çocuklara özel cep sineması açıldı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Türkiye’nin ilk çocuk sinemasını Sivrihisar’da açtık. Bizler bu projeyle çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Cep sinemasında çocuklarımız eğitici ve keyifli içeriklerle buluşacaklar. Bu tür projelerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlama amacındayız" şeklinde konuştu.
Açılış törenine, ilçede eğitim gören öğrenci ve veliler katılım sağladı. Programa katılan ebeveynler, bu hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Yüzügüllü'ye teşekkür etti. Cep sinemasının içeriğinin eğitici ve öğretici olduğunu belirten veliler, bu imkânın çocukları için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.
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