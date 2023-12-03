Türkiye’nin ilk kız süper çizgi kahramanı Süper Selma geliyor

Türkiye’de ilk kız süper çizgi film kahramanı "Süper Selma" izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. İki çocuk annesi olan iş kadını Selma Atam, çocuklarının izlediği çizgi filmlerinin yetersizliğinden yola çıkarak yerli bir kız süper kahraman yapmaya karar verdi. Uzun süreli çalışmaların ardından ortaya çıkan çizgi karakter “Süper Selma”, çocukların hayal dünyasına ve günlük yaşantılarına dokunmayı amaçlarken, 23 Aralık’ta dijital platformlarda yayınlanacağı belirtildi.



“TÜRKİYE’YE AİT BİR MARKA OLACAK”

Yıllardır hayal ettiği çizgi karakteri uzun uğraşlar sonucunda hayata geçiren Selma Atam, “Senelerdir hayalini kurduğum bir projeydi aslında. Bir karakter oluşturarak ülkemize bir şeyler katabilmek adına bu yola çıktım. Her şeyden önce ben bir iş kadınıyım ve anneyim. İki çocuğum var ve zamanında izledikleri çizgi filmleri anne olarak yetersiz buluyordum ve bu anlamda da bir şeyler katmak istedim. Kendimce böyle bir karakter oluşturup onlara daha iyi ve daha faydalı neler yapabilirim hayalini kurduktan sonra böyle bir projeyi hayata geçirdim. Türkiye’de ilk kez bir süper güçleri olan kız çocuk karakteri oluşturdum ve bu karakter bizim kendi markamız, Türkiye’ye ait bir marka” dedi.

