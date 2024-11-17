Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse açılıyor

Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik müzesi, İstanbul'da açılacak. Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun işbirliğiyle kurulan müze, "Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturacak. VR Future Kurucusu Fahad Rehman, müzede sunulan sanal gerçeklik deneyimini ilk defa 2 yıl önce Paris'te tecrübe ettiğini belirterek, oluşturdukları deneyimle, bilinen yöntemlerin dışında bir hikaye anlatım tekniği kullandıklarını söyledi.

"BU DENEYİMİ YAŞAYANLAR, BEKLENTİLERİNİN ÇOK ÖTESİNDE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIKLARINI İFADE ETTİ"

Uzun süredir Türkiye'de yaşadığını dile getiren Rehman, şöyle devam etti:

"Paris'teki tecrübemi bütün dünyaya yaymam gerektiğini düşündüm. Bunun için de ilk olarak Türkiye'yi seçtim. 3 yıldan fazladır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanal gerçeklikle ilgili farklı içerikler ürettik. Bu süreçte Türk insanının aslında bu türden teknolojilere ne kadar yatkın ve meraklı olduğunu görmüş oldum. Bunu görünce müzeyi burada açmaya karar verdik. Son 2 yıldır da ortağım Virgile ile müzenin burada açılması için büyük çaba harcadık. Müzeverse ile geleneksel hikaye anlatımının dışında, ziyaretçilerin kendilerini içinde hissederek anlatılan temayı yaşayabilecekleri bir form oluşturmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Yapmak istedikleri sanal gerçeklik modelini anlattıklarında, bu tecrübeyi yaşamayanların buradaki durumu hayal edemediklerini söyleyen Rehman, "Önceleri, 'Anlattığın bu şey nasıl yapılır?' ya da 'Buna gerçekten değer mi?' tepkileriyle karşılaştık. Bu deneyimi yaşayanlar, beklentilerinin çok ötesinde bir durumla karşılaştıklarını ifade ettiler. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Deneyimde piramitleri seçmemizin nedeni ise Antik Mısır çağının herkes için evrensel bir anlama sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra Antik Mısır'daki o yapılar, zamanın teknolojik gelişimine dair de bize farklı ve güzel hikayeler sunuyorlar. Bundan sonra farklı içeriklerle bu sanal yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.