Türkiye'nin ilk ve tek nekropol müzesi açıldı

Antalya Kültür Yolu Festivali açılışı öncesinde festival programı kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na ait Antalya Kültür Sanat'taki sergileri inceledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar'ın da eşlik ettiği Bakan Ersoy, daha sonra tarihi Kaleiçi semtini, Üç Kapılar'ı gezip turistler ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Ersoy, son olarak Doğu Garajı Semti'nde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek nekropol müzesinin açılışını yaptı. Bakan Ersoy, Nekropol Müzesi'ni ve sergilenen eserleri ve mezarları inceledi.