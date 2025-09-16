Türkiye’nin kültür hazinelerinden Resimli Türk Abideleri okurlarla buluştu

Türkiye’nin kültür hazinelerinden biri daha yeniden gün yüzüne çıktı. Türk Tarih Kurumu, Yusuf Akyurt Koleksiyonu'ndan hazırladığı dokuz ciltlik "Resimli Türk Abideleri" eserini tanıttı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin yalnızca bir kitap değil; milletimizin köklü medeniyet birikimini, taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini günümüze taşıyan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kültürel mirasa adayan Yusuf Akyurt’un ilk müzelerin kurulmasına öncülük ettiğini belirterek “Onun gayretleriyle Konya Asar-ı Atika Müzesi kurulmuş, Mevlâna Türbesi bir müze düzenine kavuşturulmuş, Anadolu’nun pek çok köşesindeki sanat eserleri kayıt altına alınmıştır" dedi.



"RESİMLİ TÜRK ABİDELERİ' İLHAM KAYNAĞI"

Bakan Ersoy, dokuz cilt halinde yeniden basılan eserin, artık yalnızca araştırmacılara değil; gençler, öğrenciler ve sanat meraklılarına da ilham veren bir başucu kaynağı haline geldiğini ifade etti.



Milletin hafızasının onun geleceğe emanet ettiği eserlerde saklı olduğunu belirten Ersoy, “Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir; her biri birer kimlik belgesidir, birer medeniyet nişanesidir" dedi.

