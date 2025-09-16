Türkiye’nin kültür hazinelerinden Resimli Türk Abideleri okurlarla buluştu
Hayatını ülkemizin kültürel mirasına adayan Mehmet Yusuf Akyurt’un "Resimli Türk Abideleri", dokuz ciltlik baskıyla bilim ve kültür dünyasına kazandırıldı.
Türkiye’nin kültür hazinelerinden biri daha yeniden gün yüzüne çıktı. Türk Tarih Kurumu, Yusuf Akyurt Koleksiyonu'ndan hazırladığı dokuz ciltlik "Resimli Türk Abideleri" eserini tanıttı.
Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin yalnızca bir kitap değil; milletimizin köklü medeniyet birikimini, taşlara ve nakışlara işlenmiş kimliğini günümüze taşıyan bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kültürel mirasa adayan Yusuf Akyurt’un ilk müzelerin kurulmasına öncülük ettiğini belirterek “Onun gayretleriyle Konya Asar-ı Atika Müzesi kurulmuş, Mevlâna Türbesi bir müze düzenine kavuşturulmuş, Anadolu’nun pek çok köşesindeki sanat eserleri kayıt altına alınmıştır" dedi.
"RESİMLİ TÜRK ABİDELERİ' İLHAM KAYNAĞI"
Bakan Ersoy, dokuz cilt halinde yeniden basılan eserin, artık yalnızca araştırmacılara değil; gençler, öğrenciler ve sanat meraklılarına da ilham veren bir başucu kaynağı haline geldiğini ifade etti.
Milletin hafızasının onun geleceğe emanet ettiği eserlerde saklı olduğunu belirten Ersoy, “Camilerimiz, medreselerimiz, köprülerimiz, hanlarımız yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir; her biri birer kimlik belgesidir, birer medeniyet nişanesidir" dedi.
Resimli Türk Abideleri eserinin de bu belgelerin fotoğraflarla, çizimlerle, notlarla kayda geçirildiği öncü bir çalışma olduğunu dile getiren Ersoy, bu hafızayı koruma, geliştirme ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu anlayışla, Türkiye’nin dört bir yanında restorasyon projeleri yürüttüklerini, müzeleri çağın gereklerine uygun şekilde yenilediklerini, eserleri dijital ortamlara taşıyarak evrensel erişime açtıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Çünkü biz biliyoruz ki: Mirasımıza sahip çıkmak, geleceğimizi inşa etmenin en güçlü yoludur" dedi.
"ÖRNEK BİR BELGELEME PROJESİ"
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de Yusuf Akyurt’un 1940’lı yıllarda Türk Tarih Kurumu adına Anadolu’yu adım adım gezerek hazırladığı “Resimli Türk Abideleri”nin önemine dikkat çekti.
Başkan Yüksel Özgen, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden kalan binlerce mimarî yapının vakfiye, kitabe ve planlarıyla kayıt altına alındığını, bugün büyük kısmı kaybolmuş ya da tahribata uğramış olan bu eserlerin izinin bu koleksiyon sayesinde sürülebildiğini vurguladı.
Başkan Özgen, bini aşkın fotoğrafla zenginleşen külliyatın yalnızca akademik camiaya değil, kültürel mirasa ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesine de hitap ettiğini belirterek, çalışmanın tarihî yapıların belgelenmesi ve korunması açısından örnek bir belgeleme projesi niteliği taşıdığını söyledi.
