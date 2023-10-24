Türkiye'nin kültürel mirasları kırmızı liste ile koruma altında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ICOM arasında kültürel mirasın korunması adına ICOM Kırmızı Liste: Türkiye anlaşması imzalandı. Antalya Müzesi'nde düzenlenen törende atılan imzalar ile tarihi eserler kaçakçılığını önlemek amacıyla ICOM Kırmızı Liste Türkiye'ye uyarlanacak. İşbirliği ile Türkiye için hazırlanacak ve en geç 2024'ün ekim ayında tamamlanması planlanan liste ile müzeler, koleksiyoncular, kolluk ve gümrük yetkilileri ile sanat piyasası profesyonelleri için önemli bir kaynak oluşturacak.
Müzede düzenlenen imza törenine ICOM Kültürel Miras Koruma Dairesi Başkanı Sophie Delepierre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı ve ICOM Türkiye Başkan Vekili Bülent Gönültaş, Türkiye Amerikan Araştırma Enstitüsü Müdürü Elif Denel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ve davetliler katıldı.
"BU TÜR PARÇALARIN MÜZELERE GİRMEMESİ LAZIM"
ICOM Kültürel Miras Koruma Dairesi Başkanı Sophie Delepierre, Delepierre, “Kaçak kazı konusunun önlenmesi açısından çok önemli. Benim açımdan bu amaç son derece açık. Bu tür parçaların müzelere girmemesi lazım. Müzelerin amacı bu objeleri sergilemek. Bazen çalınmış bazen kaçak kazıyla gelmiş olabiliyor. Amacımız bundan sakınmak ve bu konuda eğitim vermek. Çalınmış bir eser varsa bunu göstermek, tam tersi mesaj vermek. Kırmızı liste bugüne kadar öncelikle Türkiye'nin yaptığı işler açısından çok önemli. Türkiye pek çok eserin ülkeye iadesini sağladı. Türkiye kırmızı listesinin hazırlanmasının bu eserlerin iadesinin artmasına ve Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelesine ciddi destek olacağını inanıyoruz" diye konuştu.
ICOM'un kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığın engellenmesiyle ilgili alanda çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı ve ICOM Türkiye Başkan Vekili Bülent Gönültaş da “Kültür varlıkları hayatımızın içinde ne kadar çok olursa bunların farkındalığıyla ya da korunmasıyla ilgili gelişmelerin artacağına inanıyorum. Hem özel müzelerimizde hem devlet müzelerimizde bu yönde önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. ICOM merkeziyle uzun zamandır bu projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüyorduk. Nihayetinde bugün bir anlaşma imzalama noktasına geldik. Arkadaşlarımızla 'Red List'in oluşturulması için çalışmaya başlayacağız" dedi.
Süreçte emeği olanlara teşekkür eden Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz da “Eğitim ve Farkındalık diye birim kurduk. Bu birimin görevi kültür varlığı kaçakçılığını projelerini merkezine alarak bunun etrafında tasarlamasıydı. Bu bazen karşınıza Karagöz Hacivat oyunu olarak çıkıyor, bazen çocuklar için kültürel miras koruyucuları projesiyle karşınıza çıkabiliyor. Liste, Dünya Gümrük Örgütü ve İnterpol'ün ortak yürüttüğü operasyonlarda da bir yol gösterici, bir rehber olarak kullanılıyor. Bu çabalar için çok çok destek verildi" dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen imza töreniyle taraflar arasında anlaşma imzalandı.
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