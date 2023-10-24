Türkiye'nin kültürel mirasları kırmızı liste ile koruma altında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ICOM arasında kültürel mirasın korunması adına ICOM Kırmızı Liste: Türkiye anlaşması imzalandı. Antalya Müzesi'nde düzenlenen törende atılan imzalar ile tarihi eserler kaçakçılığını önlemek amacıyla ICOM Kırmızı Liste Türkiye'ye uyarlanacak. İşbirliği ile Türkiye için hazırlanacak ve en geç 2024'ün ekim ayında tamamlanması planlanan liste ile müzeler, koleksiyoncular, kolluk ve gümrük yetkilileri ile sanat piyasası profesyonelleri için önemli bir kaynak oluşturacak.

Müzede düzenlenen imza törenine ICOM Kültürel Miras Koruma Dairesi Başkanı Sophie Delepierre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı ve ICOM Türkiye Başkan Vekili Bülent Gönültaş, Türkiye Amerikan Araştırma Enstitüsü Müdürü Elif Denel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ve davetliler katıldı.