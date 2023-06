Türkiye'nin ortak yapımcısı olduğu filmler Karlovy'de yarışacak

TRT destekli iki film, dünya prömiyerlerini 57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde yapacak.



"Blaga's Lessons" filmi, dünya prömiyerini 57. Karlovy Vary Film Festivali'nin ana yarışma bölümü olan "Crystal Clobe Yarışması"nda yapacak.



Ödüllü Bulgar sinemacı Stephan Komandarev'in yönettiği, Katya Trichkova'nın yapımcılığını üstlendiği Bulgaristan-Almanya ortak yapımı film, geçen yıl Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde "TRT Ödülü" kazanmıştı.



Eski bir öğretmen olan Blaga'nın dolandırılması ve kocasının mezarı için biriktirdiği parayı kaybetmesini konu alan film, komünizm sonrası Bulgaristan'daki sosyal duruma dair dikkat çekici tespitler sunuyor.

BELKIS BAYRAK'IN İLK FİLMİ "GÜLİZAR" FESTİVALDE GÖSTERİLECEK



Festivalin endüstri bölümü Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde de TRT destekli "Gülizar" filmi yarışacak.



Yönetmen Belkıs Bayrak'ın ilk filmi olan "Gülizar", 12 Punto 2021'e seçilmişti. Çekimleri Türkiye ve Kosova'da gerçekleştirilen filmin yapımcılığını ise Mehmet Bahadır Er, Valmira Hyseni ve Belkıs Bayrak üstleniyor.



FESTİVALİN ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNDE "TRT ÖDÜLÜ" VERİLECEK

TRT'nin dünyanın en prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile 2021 yılında başlattığı iş birliği bu yıl da devam ediyor.



Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı iki ayrı kategoride "TRT Ödülü" verilecek.



Kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" yarışması ile post prodüksiyon ve dağıtım aşamasındaki projelerin yarıştığı "First Cut +" bölümünde iki ayrı projeye TRT Ödülü verilecek.



Festivalde, uluslararası alanda önemli sinemacıların filmlerine yer verilen "Ufuklar" (Horizons) bölümünde, dünya prömiyerlerini geçen mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma Bölümü'nde yapan TRT ortak yapımları "La Chimera", "Club Zero" ve "Kuru Otlar Üstüne" filmleri de gösterilecek.