Türkiye'nin ortak yapımcısı olduğu Hüzün Üçgeni üç dalda Oscar'a aday

Bu yıl 95'incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında Oscar'a aday gösterildi.

Türkiye'nin ortak yapımcısı olduğu Hüzün Üçgeni üç dalda Oscar'a aday
2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri)

2023 adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri)

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, bu yıl 12 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Geçen mayıs ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" olan Altın Palmiye'yi kazanan Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness), sinema alanındaki en prestijli ödül törenlerinde de yarışarak festivallerden ödüllerle döndü.

Ruben Östlund'un yönetmenliğini üstlendiği film, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından bu yıl 76'ncı kez dağıtılacak olan "BAFTA Ödülleri"nde ise "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Casting" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dallarında da aday gösterildi.

Türkiye'nin ortak yapımcısı olduğu Hüzün Üçgeni üç dalda Oscar'a aday - 1

Fransa, Almanya, Türkiye, İngiltere, İsveç, İsviçre, ABD ve Yunanistan ortak yapımı Hüzün Üçgeni, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

Hüzün Üçgeni filmi BAFTA'ya 3 dalda aday oldu

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