Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' Fransa'da vizyonda

Semih Kaplanoğlu'nun sekizinci filmi Bağlılık Hasan, Fransa'daki sinema salonlarında seyirciye sunuldu.



Dünya prömiyerini geçen sene 75. Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde gerçekleştiren ödüllü yapım, geçen sene aralık ayında Türkiye'de vizyona girmişti.



Türkiye'nin Oscar adayı seçilen' Bağlılık Hasan', Çek Cumhuriyeti, Kudüs, Brezilya, Almanya, Hindistan, İtalya, Tayvan, Çin, İsveç, İspanya, Avustralya, Kanada ile ABD'de Denver, Şikago ve Minnesota'daki uluslararası festivaller ile yurt içinde Antalya ve Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi.



Film, bu ay Hong Kong, Azerbaycan ve İngiltere'nin de arasında bulunduğu ülkelerde gösterimlerde izleyiciyle buluşacak.



YURT İÇİ VE YURT DIŞI FESTİVALLERDE ÖDÜLLER ALDI



"Bağlılık Hasan" geçen yıl Antalya Film Festivali'nde "En İyi Görüntü", Boğaziçi Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni", Brezilya'da 45. Uluslararası Sao Paulo Film Festivalinde "Yılın En İyi Uluslararası Filmi", Şangay Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ve "En İyi Erkek Oyuncu" aldı.



Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı uluslararası yaz okulunda "Onur Ödülü" takdim edilen yönetmen Kaplanoğlu'na Fransa Vesoul Uluslararası Asya filmleri festivalinde de "Onur ödülü" takdim edilecek.



Haziran'da Portekiz'deki sinema salonlarında beğeniyle izlenen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık" üçlemesinin ikinci filmi "Hasan", Fransa'nın ardından İspanya'da ve Balkan ülkelerinde vizyona girecek.



BAĞLILIK HASAN'IN FRAGMANI

