Türkiye'nin Oscar adayı "Hayat" New York'ta izleyicilerle buluştu

Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde izleyicilerle buluştu. Basın mensupları, sektör profesyonelleri, akademi üyeleri ve sinema tutkunlarının yer aldığı dünkü gösterime çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.



Türkevi'ndeki film gösterimine gelen isimlerin arasında Demirkubuz'un yanı sıra filmin başrol oyuncularından Cem Davran, bazı oyuncular ile Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi İdil Bilgen de yer aldı.