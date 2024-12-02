Türkiye'nin Oscar'a aday gösterdiği Hayat filmi, Paris'te izleyicilerle buluştu

Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmi, Fransa’nın başkenti Paris’te gösterildi.

Türkiye'nin Oscar'a aday gösterdiği Hayat filmi, Paris'te izleyicilerle buluştu

"Hayat" filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Paris'te Max Linder Panorama salonunda seyirciyle buluştu. Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy, Paris'teki çok sayıda yabancı misyon temsilcileri, kültür, sanat ve turizm alanında faaliyet gösteren gazeteciler, Türk ve Fransız sinema tutkunlarının yer aldığı gösterime 500 kişi katıldı.

gösterimi öncesi İstanbul, Kapadokya, Türk mutfağı ve Doğu Anadolu'nun tanıtımı yapıldı. Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy'un konuşmasının ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filminin gösterimi 16 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'ndaki "Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde de yapılmıştı.

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