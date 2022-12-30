Türkiye'nin tek buz müzesi binlerce ziyaretçi ağırladı

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentlerin başında gelen Erzurum'da, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.



Üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesi yerleşkesinde bulunan müzede, aralıklarla yeni projeler üreterek ziyaretçileri farklı sergilerle ağırlıyor.



Ziyarete açıldığı günden bu yana "Cumhuriyet ve Çocuk" ve "Tuz Buz" temalı sergiler ile birçok kişisel sergiye ev sahipliği yapan müzede, buzdan yapılan kutupların simgesi iglo ev, Türkiye haritası, Türk bayrağı, Göbeklitepe, Zümrüdü Anka Kuşu, Truva Atı ile Erzurum'un kültürel değerlerinden oluşan heykeller gibi eserler yer alıyor.

Buzdan eserlerin özel ışık sistemleriyle rengarenk aydınlatıldığı müze, içerideki soğuk hava dolayısıyla ziyaretçiler mont, kaban, palto gibi dış mekan kıyafetleriyle dolaşmak zorunda kalıyor.



Kentte en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen müze, iki yıl önce açıldığı günden bu yana 100 binin üzerindeki ziyaretçiyi ağırladı.



Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi ve Ata Buz Eserleri Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, müzenin ilk olarak 2020 yılında 15 Temmuz buz ve heykel konulu sergiyle kapılarını ziyaretçilerine açtığını söyledi.



Müzenin toplumsal konuları içeren sergilerin yanı sıra kişisel sergilere de ev sahipliği yaptığını ifade eden Bulat, şöyle konuştu:



"Bunların yanı sıra mitolojik konulara yönelik heykel çalışmaları ve çocukların ilgili alanlarına yönelik figürlerden oluşan çalışmalar ortaya kondu. Müzemizde konseptler sürekli değişiyor. Yaklaşık 3 ila 5 ay arasında yapıtlar deforme oluyor, onların yerine yeni projelerle müzemizi güncelliyoruz. Müzemize çoğunlukla okullardan çok ziyaretçiler geliyor. Müzemiz açıldığından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde çok katılım oldu. 100 binin üzerinde ziyaretçi müzemizi ziyaret etti diyebiliriz. Özellikle sosyal medya tanıtımlarıyla da uluslararası tanınırlığa ulaştı. Avrupa Müze Ödülüne başvurmayı da planlıyoruz. Onu da alırsak o zaman burası marka bir yer olur."



Bulat, özel bir şirketle iş birliği yaparak şubat ayında 8-10 yabancı sanatçının katılımıyla bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirterek, müzenin sürekli aktif ve gelişen bir müze olmasının yanı sıra heykel bölümü öğrencilerinin seçmeli buz dersi aldığı bir uygulama alanı da olduğunu anlattı.



Özellikle salgın döneminde en çok ziyaret edilen yer oldu

Müze hakkında teknik bilgiler de veren Bulat, "Müzemizde 8 tane buz üretim makinemiz var. Burada üretilen şeffaf buzlar iki katlı 400 metrekarelik sergi alanında değerlendirilip tasarlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Burası aynı zamanda pandemi döneminde üniversitemizin ziyaret edilen mekanı oldu. İnsanlar pandemide evlerinden çıkamazken, çocuklar burayı rahatlıkla ziyaret edebildi" dedi.

Bulat, müzede Anadolu'daki önemli eserlerin buzdan heykellerinin bulunduğunu belirterek, "Örneğin burada Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'den bir proje var. Zümrüdü Anka Kuşu ve Truva Atı gibi projeler de müzemizde yer alıyor. Anadolu, medeniyetin beşiği diye geçiyor. Erzurum, Anadolu'nun Orta Asya'ya geçiş noktası. Burada Erzurum'un kültürel değerleri, kentte kullanılan semaverler, buzdan heykellerle burada yaşatılıyor. Aynı zamanda müzeyi ziyarete gelenlere 'Buzdan nasıl heykeller görmek istiyorsunuz?' diye soruyoruz. Biz de o talepleri değerlendirip ona göre projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.



Müzede, 250-300 civarında eserin sergilendiğini aktaran Bulat, her zaman yerel ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.