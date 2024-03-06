Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde Türk kadın bestecilerin eserleri tanıtıldı

İzmir doğumlu Chimene Seymen'in İtalya, İsviçre ve Belçika'daki birçok dünya müziği festivaline davet edildiğini kaydeden Aybet, Seymen'in Türkiye'de, İstanbul Uluslararası Müzik Festivali'nde büyük başarı elde ettiğini belirtti. Büyükelçi, konser sonrası AA muhabirine yaptığı konuşmada, büyük ülkelerin UNESCO daimi temsilcilerinin ve Paris'teki önde gelen sanatseverlerin katıldığı konserde "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadın Besteciler" albümünü tanıttıklarını aktardı.



Aybet, bunun sanatçılar için önemli bir proje olduğuna değinerek Kadınlar Günü Haftasında bu konseri Paris'te gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını ifade etti. Başol da bu konserin ve bu projenin Türkiye'de tam olarak tanınmayan bestecilerin tanıtılması açısından önem taşıdığını söyledi.



Aldığı geri dönüşlerden albümde ismi geçen Türk bestecilerinin kuvvetli bir müzik dili kullandıklarını ve insanların bunları çok sevdiğini gözlemlediklerini aktaran Başol, bu albümü çıkarmaktaki motivasyonunun Cumhuriyetin 100. Yılı'nda Türkiye için bir piyanist ve müzisyen olarak ortaya bir eser koymak olduğunu belirtti. Besteci Yüksel Koptagel de eserlerinin Japonya dahil birçok ülkede çalındığını söyledi. Koptagel eserleri üzerinde ünlü besteci ve piyanist Joaquin Rodrigo'nun önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi.



Güray Başol'un da gelecek vadeden çok başarılı bir piyanist olduğu değerlendirmesinde bulunan Koptagel, genç piyanistin onun eserlerini çok iyi çaldığını ifade etti.