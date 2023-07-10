Türklerin açtığı kapıdan caz girdi

"BİZ DOSTLARIMIZI EVİMİZE ÖN KAPIDAN ALIRIZ"



Ertegün ailesi ırkçılığa, cazın içindeki asi sözleri ve başkaldırışı haykıran notaları kullanarak yanıt verir.



1940’lı yıllarda Ertegün ailesi Büyükelçilik konutunda caz geceleri düzenlemeye başladı. Irkçılığın en had safhada olduğu o yıllarda Ertegünler siyahları, beyazları, Yahudi ve Müslümanları aynı çatı altında caz dinlemek ve müzik yapmak için bir araya getirmeyi başardı.



Tabii ırkçı Amerikalılar, siyahlar ve beyazların Türk Büyükelçiliği'nde birlikte müzik yapmasından rahatsız oldu. Öyle ki, köleliği en son bırakan eyaletlerden birinin senatörü mektup yolladı. Büyükelçi Münir Ertegün’e hitaben yazılan mektupta, siyahlar ve beyazların birlikte ön kapıdan içeri girmelerinden duyulan rahatsızlık belirtiliyordu. Büyükelçi, sözünü sakınmadan mektuba yanıt verecekti:



"Sayın senatör, biz dostlarımızı evimize ön kapıdan alırız. Sizi de davet ediyoruz. Eğer rahatsızlık hissederseniz arka kapıdan gelebilirsiniz."

