Tutankhamun Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi 31 Mart’a kadar uzatıldı

İstanbul Akvaryum açıklamasına göre, Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi, ziyaretçilere antik Mısır’ın zengin tarihini detaylı bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. Sergide Tutankhamun’un mezar odasından çıkan som altın tabutu, altın ve değerli taşlardan yapılmış dünyaca ünlü ölüm maskesi, savaş arabası, silahları, bastonları, mobilyaları gibi günlük eşyaları arasından seçilmiş paha biçilmez 400’ün üzerinde eser yer alıyor.



1.500 metrekarelik İstanbul Akvaryum Etkinlik Merkezi Florya’da bulunan ve 15 farklı tema sergilenen Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergisi 31 Mart 2024 tarihine kadar haftanın her günü saat 10.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, Tutankhamun Çocuk Kralın Hazineleri sergisinde, açılışını yaptıkları günden bu yana binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Çapanoğlu, "Ziyaretçilerimizin bir daha belki de ülkemizde göremeyeceği bu gezici sergiyi keşfedebilmeleri için sergimizi bir süre daha açık tutma kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

