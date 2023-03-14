'Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi' mayıs sonuna kadar görülebilecek

'Tutankhamun Çocuk Kral’ın Hazineleri' sergisi UNIQ Expo İstanbul’da ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, hazinenin Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100. yıl dönümüne özel olarak UNIQ Expo İstanbul'da açılan serginin süresi, mayıs sonuna kadar uzatıldı.



Antik Mısır sergisi aynı zamanda sosyal medyada başlatılan kampanya ile 100 kişiye ücretsiz ziyaret imkanı da sunacak.



Mezarında bulunan tüm eşyaları som altından yapıldığı için 'Altın Kral' olarak da anılan Tutankhamun için düzenlenen sergide, hazineden özel seçilen 409 eserin birebir replikaları bulunuyor.

