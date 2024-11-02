TÜYAP İstanbul kitap fuarı başladı: TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık? (Ziyaret saatleri)

TÜYAP Kitap Fuarı bir hafta boyunca yazarları ve okuyucuları bir araya getirecek. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.



TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ



Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.