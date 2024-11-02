TÜYAP İstanbul kitap fuarı başladı: TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık? (Ziyaret saatleri)
Her yıl düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 41'incisi bu yıl başladı. Bir hafta sürecek olan kitap festivalinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Fuar ziyaretinde bulunmak isteyen kitapseverler, ziyaret saatlerini merak ediyor. Peki, TÜYAP kitap fuarı saat kaça kadar açık kalacak?
TÜYAP Kitap Fuarı bir hafta boyunca yazarları ve okuyucuları bir araya getirecek. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.
TÜYAP KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ
Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, son günü olan 10 Kasım 2024 Pazar akşamı 19.00’da sona erecek.
ONUR YAZARI YALVAÇ URAL OLACAK
Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “ Onur Yazarı” olarak belirlendi. Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Tüyap tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.
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