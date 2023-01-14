TÜYAP yılın ilk kitap fuarını Adana'da açtı: Tarihler ve ziyaret saatleri açıklandı

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde, Çufaş Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi gerçekleşecek.



Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Çukurova Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak, dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaktır.

FUAR NEREDE?



TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde.

Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:242 Çukurova / ADANA



FUAR ZİYARETLERİ



Fuar 14-21 Ocak 2023 tarihleri arasında 10.00-20.00, fuarın son günü olan 22 Ocak 2023 Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.