Tuzla'da tarihi keşif: 1100 yıllık Amfora bulundu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılan keşif dalışında Bizans Dönemi'nden kalma yaklaşık 1100 yıllık olduğu düşünülen amfora parçası bulundu.

Tuzla'da tarihi keşif: 1100 yıllık Amfora bulundu

Roma İmparatorluğu döneminden beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış 'da, 130 metre uzunluğundaki Manastır Dalgakıranı altında gerçekleştirilen keşif dalışında önemli bir bulguya ulaşıldı.

Sualtında 40-50 dakika süren araştırmalarının ardından Bizans Dönemi’ne tarihlenen bir amfora parçasının baş kısmı keşfedildi.


Ekip tarafından bulunan amforanın iki kulpunun sağlam olduğu, ayrıca gövdesinde kekamoz adı verilen küçük mikro organizmalı yapının bulunduğu belirtildi.

Bu keşif, Tuzla’da kurulması planlanan Denizcilik Müzesi’nin ilk denizaltı kalıntısı olma özelliğini taşıyor. 

Amfora, antik dönemde Akdeniz, Ege ve Karadeniz çevresinde sıvı ve kuru gıda maddelerini taşımak ve depolamak için kullanılan iki kulplu, dar boyunlu seramik kapların genel adıdır.

Zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımada tercih edilen amforalar, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yaygın olarak kullanılmıştır ve deniz ticaretinde ile günlük yaşamda önemli bir rol oynamıştır.

Sualtı araştırmacıları  amforanın Orta Çağ’da şarap merkezi olarak bilinen Ganos bölgesinden gelmiş olabileceğini belirtti.

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