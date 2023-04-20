"Twilight" serisi dizi oluyor

Son filmi 2012 yılında çıkan "Twilight" serisinin hayranlarını sevindiren haber geldi.



The Hollywood Reporter’ın (THR) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir habere göre Twilight’ın haklarını elinde bulunduran yapım şirketi Lionsgate, serinin bir dizisi için çalışmalara başladı.



"İLK HEDEF YAZAR BULMAK"

Kaynaklara göre, ne zaman çıkış yapacağı bilinmeyen "Twilight" dizisinin hangi platformda yayınlanacağı henüz belli olmadı.



Lionsgate’in ilk amacının bir platformla anlaşmadan önce yapım için bir yazar bulmak olduğunu öne sürüldü.



Bunların dışında kitapların yazarı Stephenie Meyer’ın da diziye dahil olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

