U2 grubu İngiltere'nin en çok kazanan müzik grubu oldu

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2, İngiltere ve İrlanda'da en çok kazanan rock grubu seçildi. Grup, konserlerinden elde ettiği gelirle rakipleri Coldplay'i geride bırakarak en çok kazanan grup oldu.

Mirror'ın haberine göre; Las Vegas'taki 23 konserinde 382 bin müziksevere unutulmaz anlar yaşatan grup, bu konserlerden 100 milyon sterlin kazandı.

Chris Martin'in solisti olduğu Coldplay ise 80 milyon dolar kazandı. Depeche Mode ise 40 milyon sterlin kazanırken, 82 yaşındaki Paul McCartney dokuz konserden 35 milyon sterlin kazandı.