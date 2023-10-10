U2 grubu İsrail'deki müzik festivalinde hayatını kaybedenler için şarkı sözlerini değiştirdi

"O GÜZEL ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEYİN"

Şarkıcı, "İsrail ve Gazze arasında olanları düşününce, şiddet karşıtı bir şarkı söylemek komik hatta gülünecek bir şey ama her zaman barışın yanında ve şiddet karşısında olduk" dedi.

Bono sözlerini "Hadi bizimle birlikte müzik festivalindeki o güzel çocuklar için söyleyin" diye tamamladı.