U2 grubu İsrail'deki müzik festivalinde hayatını kaybedenler için şarkı sözlerini değiştirdi

Rock grubu U2'nun üyeleri Bono, Las Vegas'taki konseri esnasında İsrail'deki hayatını kaybedenleri anmak için şarkı sözlerini değiştirdi.

U2 grubu İsrail'deki müzik festivalinde hayatını kaybedenler için şarkı sözlerini değiştirdi

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’dan Bono, Las Vegas'ta yer alan dünyanın en büyük LED küresi The Sphere'da konser verdi. Grubun solisti Bono, konser esnasında İsrail'deki festivalinde hayatını kaybedenleri andı.

Bono “Pride" (In the Name of Love) adlı şarkıyı, Nova Festivali'ndeki saldırılarda yaşamını yitirenlere adadı.

"O GÜZEL ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEYİN"

Şarkıcı, "İsrail ve Gazze arasında olanları düşününce, şiddet karşıtı bir şarkı söylemek komik hatta gülünecek bir şey ama her zaman barışın yanında ve şiddet karşısında olduk" dedi.

Bono sözlerini "Hadi bizimle birlikte müzik festivalindeki o güzel çocuklar için söyleyin" diye tamamladı.

U2 grubu İsrail'deki müzik festivalinde hayatını kaybedenler için şarkı sözlerini değiştirdi - 1

CNN'in haberine göre, festival alanına yakın bölgede 260 kişi hayatını kaybetti.

“Pride (In the Name of Love)” şarkısı, aslen ABD'deki sivil haklar hareketinin lideri Martin Luther King Jr. için yazılmıştı.

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