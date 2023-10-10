U2 grubu İsrail'deki müzik festivalinde hayatını kaybedenler için şarkı sözlerini değiştirdi

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’dan Bono, Las Vegas'ta yer alan dünyanın en büyük LED küresi The Sphere'da konser verdi. Grubun solisti Bono, konser esnasında İsrail'deki müzik festivalinde hayatını kaybedenleri andı.
Bono “Pride" (In the Name of Love) adlı şarkıyı, Nova Festivali'ndeki saldırılarda yaşamını yitirenlere adadı.
In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…— U2 (@U2) October 9, 2023
But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz
"O GÜZEL ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEYİN"
Şarkıcı, "İsrail ve Gazze arasında olanları düşününce, şiddet karşıtı bir şarkı söylemek komik hatta gülünecek bir şey ama her zaman barışın yanında ve şiddet karşısında olduk" dedi.
Bono sözlerini "Hadi bizimle birlikte müzik festivalindeki o güzel çocuklar için söyleyin" diye tamamladı.
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