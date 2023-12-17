Üç Arkadaş filmine İstanbul'da gala

Nursen Çetin Köreken’in yönetmenliğinde çekilen “Üç Arkadaş” filminin galası, İstanbul'da yapıldı.Drama Yapım ve Golfo Mistico Production imzası taşıyan filmin galasına, kültür ve sanat dünyasından pek çok ismin yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile birlikte Yenişehir’den de 150 davetli katıldı. Galada heyecanını gizleyemeyen Belediye Başkanı Davut Aydın, imkanları ölçüsünde kültür ve sanat alanındaki faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Filmin, Yönetmen Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı "Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu" doğrultusunda çekildiğini vurgulayan Başkan Aydın, şunları kaydetti:



“Nursen Çetin Köreken, ilçemizde yaşayan 100’den fazla çocuğa 10 ay boyunca kamera önü oyunculuk, sinema ve drama eğitimleri verdi. Çekilen filmde başroller ve diğer rollerde eğitim ve atölyelere eksiksiz katılan 40 çocuk rol aldı. Çocuklarla yapılan atölyelerle birlikte Nursen Çetin Köreken, Yenişehir’de yaşayan 50’yi aşkın yetişkine de 7 ay boyunca aynı eğitimleri verdi. Eğitimleri tamamlayan 25 yetişkin amatör oyuncu filmde yer aldı. Dolayısıyla Yenişehir’de çekilen Üç Arkadaş filminin oyuncularının tamamı Yenişehirli olması bizim de heyecanımızı katladı."