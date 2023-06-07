Üç ayda 47 bin toplu iğneyle şahmeran tablosu yaptı

Salgın sürecinde de evde kalarak yaklaşık 70 kilogramlık 600 bin toplu iğne kullanıp 10 tablo yaptığını hatırlatan Yurtsever, yaptığı işten büyük keyif aldığını dile getirdi.



Son yaptığı şahmeran eserinden de bahseden Yurtsever, şunları söyledi:



"Efsane şahmeran tablomu doğaya yakın olsun diye tuval yerine çuval üzerine yaptım. Yaklaşık 3 ay süren çalışmamda 47 bine yakın toplu iğne kullandım. Diğer tablolarımızı yaptığım gibi bunu da insanların beğenisine sunacağım. Bu tabloma birçok galeriden ve sergi salonlarından oldukça talep var. Bundan sonra da birçok yerde sergilemeyi düşünüyorum. Çizmeden direkt toplu iğneyle yaptığım için benim esrelerim dünyada tek. Daha öncekiler gibi bu da aynı şekilde. Hiç çizmeden yaptığım bir eser. İğneleri daha önceden boyayıp batırılmak şeklinde yapıyorum. Bu tabloyu da şahmeran resimlerine bakarak yaptım."



"BABAMIN AZMİNE HAYRANLIK DUYUYORUM"



Babasının çalışmalarını yakından takip eden kızı kreatif direktör Selin Yurtsever de yaz aylarında Bodrum'da babasıyla vakit geçirdiğini ifade etti. Evlerine gelen herkesin babasının azmine hayran olduğunu anlatan Yurtsever, "Ben de babamın azmine hayranlık duyuyorum. Bodrum'da oluşturduğu sanat çevresi ve Türkiye'ye yayılan ismiyle beni de çok gururlandırıyor. Böyle bir sabır başka kimsede olamaz diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.