Üç yılda Paleolitik döneme ait 8 bin 200 eser bulundu

Yerleşke içerisindeki çalışmanın öğrenciler açısından da önemli olduğunu vurgulayan Baykara, öğrencilerin uygulamalı ders gördüğünü dile getirdi. Baykara, çalışmalarda her bir taşın koordinatlarını alıp bunları tasnif ettiklerini ve öğrencilerin gün boyu çalışma fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.



ENVANTER ÇALIŞMALARI TAMAMLANIP SERGİLENECEK

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak da Fen-Edebiyat Fakültesi otoparkının karşısındaki fıstık bahçesinde tesadüfen yüzeylerde yontma taş eserlerin bulunduğunu belirtti.



Prof. Dr. İsmail Baykara ile alanda toplama ve kurtarma kazısı için hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Çomak, şunları kaydetti:



"Burada yaklaşık 8 bin 200 Alt Paleolitik döneme ait eser çıkardık. Bu eserleri öğrencilerle birlikte Arkeoloji Bölümü'ndeki laboratuvar kısmında tasnifleyip belgeliyoruz. Bu eserlerin hepsinin envanterini tamamlayıp Gaziantep'teki Arkeoloji Müzesi'ne taşıyacağız. Bu eserleri Arkeoloji Müzesi'ne taşıdıktan sonra ziyaretçilerin gelip görebilmeleri için teşhir ve tanzime sunacağız. Bunlar çok yoğun bir eser grubu. Zaman alan bir çalışmaydı."