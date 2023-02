'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar'ın yıldızı Melinda Dillon hayatını kaybetti

Hollywood'un usta yönetmeni Steven Spielberg’ün kült filmi Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind) filmindeki rolüyle tanınan ünlü oyuncu Melinda Dillon 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Tony ödüllü oyuncununun ailesi, Dillon'ın 9 Ocak’ta öldüğünü doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.

İKİ KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ



Kariyeri boyunca Akademi Ödülleri’ne iki kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen oyuncu, Bob Clark'ın klasik hikayesi “A Christmas Story” (1983), “Harry and the Hendersons” (1987), “Captain America” (1990) ve “Nightbreaker” (1989) gibi filmlerde rol aldı.

Dillon son olarak “Heartland”(2007) ve "Reign Over Me" yapımlarında rol aldı.