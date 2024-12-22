Uçurtmayı Vurmasınlar filminin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Şimdilerde Mukadderat filmiyle gündemde olan Nur Sürer, 35 yıl önce oynadığı "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin çocuk oyuncusu Ozan Bilen ile bir araya geldi.

"YILLAR YILLAR SONRA..."

Ozan Bilen ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Nur Sürer, "Yıllar yıllar sonra Ozan Bilen’le 'Uçurtmayı Vurmasınlar'ı izledik" ifadelerini kullandı.