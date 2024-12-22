Uçurtmayı Vurmasınlar filminin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Usta oyuncu Nur Sürer, 1989 yapımı “Uçurtmayı Vurmasınlar” filminde birlikte kamera karşısına geçtiği Ozan Bilen ile 35 yıl sonra bir araya geldi.
Şimdilerde Mukadderat filmiyle gündemde olan Nur Sürer, 35 yıl önce oynadığı "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin çocuk oyuncusu Ozan Bilen ile bir araya geldi.
"YILLAR YILLAR SONRA..."
Ozan Bilen ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Nur Sürer, "Yıllar yıllar sonra Ozan Bilen’le 'Uçurtmayı Vurmasınlar'ı izledik" ifadelerini kullandı.
Yönetmenliğini Tunç Başaran’ın yaptığı, Feride Çiçekoğlu’nun aynı isimli romanından esinlenilerek çekilen film; hapishane yaşamını bir çocuğun gözünden anlatıyor.
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