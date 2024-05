UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış gösterisinde Lenny Kravitz sahne alacak

"Fly Away", "I Belong to You", "Human" ve "American Woman" gibi şarkılarla tanınan ünlü sanatçı Lenny Kravitz, UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış gösterisinde sahne alacak.

Kravitz, futbol takvimindeki en büyük finale birkaç dakika kala sahne alacak. Grammy ödüllü sanatçı, kısa bir süre önce Hollywood Şöhret Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?



Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak.